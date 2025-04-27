Пожар на свалке в Нижегородской области охватил территорию почти в 20 тыс. кв. м

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в Городецком городском округе Нижегородской области, сообщил глава округа Александр Мудров.

"В ночь с 26 на 27 апреля снова зафиксировано возгорание на полигоне ТБО, принадлежащем региональному оператору. Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тыс. кв. м. Горят карты №2 и №3", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора.

Мудров не сообщил предположительных причин возгорания "во избежание неверных трактовок".

"Мероприятия по усилению пожарной безопасности, выполненные регоператором в прошлом году, сегодня дают основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит", - добавил он.

В начале прошлого года на данном полигоне уже было возгорание. Изначально его площадь составляла 3,5 га, затем оно перешло в тление на 1,5 га. Пожар был потушен спустя две недели.

Тогда руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что горел полигон АО "Ситиматик - Нижний Новгород". По ее данным, на объект свозят отходы промышленных предприятий со всей Нижегородской области. Радионова также отмечала, что в ходе проверки на полигоне выявляли серьезные нарушения.

В начале октября суд вынес решение о приостановке на 60 дней работы данного полигона.