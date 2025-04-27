Стипендии имени Черномырдина и Примакова вырастут с сентября до 15 тыс. рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября 2025 года будут увеличены размеры стипендий им. В. С. Черномырдина и им. Е. М. Примакова до 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте правительства в воскресенье.

Стипендии им. В. С. Черномырдина, предназначенные для 10 лучших студентов-очников Московского политехнического университета, увеличены с 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц, отмечается в сообщении.

Стипендии имени Е. М. Примакова, которые получают 10 наиболее успешных студентов экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и 10 наиболее отличившихся в учебе студентов МГИМО, вырастут с 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц.

Именные стипендии В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова были учреждены в соответствии с указами президента РФ.