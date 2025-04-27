Минобороны РФ сообщило об ударах по складам боеприпасов ВСУ со снарядами системы HIMARS

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, в том числе со снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, также поражались пункты временной дислокации украинских подразделений в 168 районах.