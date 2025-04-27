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Минобороны РФ сообщило об ударах по пяти бригадам ВСУ в Сумской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад на белгородском направлении, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запселье, Юнаковка, Пролетарское, Новодмитровка и Садки Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, потери ВСУ за сутки составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Также уничтожен склад горючего.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Сумская область
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