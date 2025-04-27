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Минздрав рассмотрит возможность отпуска некоторых лекарств через "Почту России"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России рассматривает предложение разрешить отпуск некоторых лекарственных препаратов через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас мы рассматриваем, в том числе предложение - разрешить отпуск части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации или аптечного пункта", - сказал он в воскресенье на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Министр отметил, что почти в 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) обеспечена возможность отпуска медицинской продукции.

"Отпуск медицинской продукции, лекарственных препаратов, медицинских изделий именно в доступности на селе, где нет аптеки, стал хорошим решением", - подчеркнул Мурашко.

Минздрав РФ Михаил Мурашко Почта России
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