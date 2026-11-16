В Азове после атаки БПЛА объявили режим ЧС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской области в Азове объявили локальный режим ЧС после утренней воздушной атаки дронов, сообщает пресс-служба администрации города. Решените приняла городская комиссия по ЧП.

Представители администрации и служб быстрого реагирования сразу же после утренней воздушной атаки прибыли на места происшествий. Для ликвидации возгораний привлечены все силы и средства, организовано дежурство бригад скорой помощи, проводятся замеры воздуха, развернуты оперативные штабы.

Минувшей ночью и утром в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах области были уничтожены БПЛА.

Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, после атаки БПЛА в Азове пострадали три человека, они доставлены в больницу. На четырех производственных объектах в городе возникли возгорания.