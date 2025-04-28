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Более 38 млн выездов выполнили бригады скорой помощь в РФ в 2024 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Бригады скорой помощи выполнили свыше 38 млн выездов в прошлом году, также выполнено более 14 тыс. вылетов санитарной авиации, что позволило эвакуировать почти 19 тыс. тяжелобольных пациентов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В 2024 году в РФ выездными бригадами скорой выполнено более 38 млн выездов к пациентам", - сказал Мурашко, его слова привели в понедельник в пресс-службе Минздрава.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" за прошлый год выполнено более 14 тыс. вылетов санитарной авиации, что позволило в 70 субъектах РФ эвакуировать почти 19 тыс. тяжелобольных пациентов для оказания им экстренной медпомощи, из которых почти 3,5 тыс. детей. Министр отметил, что это стало лучшим показателем за все годы реализации федерального проекта.

Мурашко добавил, что в России оказание скорой помощи осуществляют 132 станции и более 1 тыс. 700 отделений.

Глава Минздрава поздравил всех работников скорой помощи с профессиональным праздником и выразил признательность "за благородный и добросовестный труд, за огромную ответственность и самоотверженность в борьбе за жизнь и здоровье людей".

28 апреля в России ежегодно отмечается День работника скорой медицинской помощи.

Михаил Мурашко Минздрав
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