Дума намерена обязать банки сообщать родителям о любых движениях средств на счетах детей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о подготовке в Уголовный Кодекс РФ поправок, направленных на противодействие дропперам.

"Банки должны будут информировать родителей о любом движении средств на счетах детей, чтобы исключить попытки их вовлечения в преступные схемы. Вопросы безопасности будем держать на особом контроле", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, важно усилить также родительский контроль за "картами детей, чтобы они не становились жертвами, и орудиями, увы, мошенников".

По мнению Пискарева, "противодействие киберугрозам и цифровому мошенничеству - важный аспект безопасности, который требует внимания Государственной Думы".

Также он подчеркнул, что работа в этой сфере не прекращается: по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сейчас ведется работа над поправками в Уголовный кодекс РФ, которые установят ответственность для дропперов - тех, кто предоставляет свои счета и карты для преступных махинаций. "Планируем внести их уже в эту сессию", - сообщил глава комитета.

Этот вопрос также обсуждался в воскресенье на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции, добавил депутат.

Совет законодателей с 27-28 апреля проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.