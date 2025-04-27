Сильный ветер до 15 м/с ожидается в Москве в воскресенье вечером и в понедельник

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит водителей не оставлять автомобили вблизи деревьев, а также соблюдать скоростной режим в связи с сильным ветром, который прогнозируется в Москве вечером в воскресенье и в понедельник в течение дня.

"Будьте внимательны и аккуратны. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра в течение дня в Москве будет сильный ветер до 15 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в воскресенье.

В дептрансе призвали водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.