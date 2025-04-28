Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,9%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный подъем, отыгрывая как обнадеживающие сообщения на геополитическую тематику, так и продолжающийся восстановительный рост мировых цен на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3033,01 пункта (+0,89%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,7%.

Подорожали акции "Газпрома" (+2,7%), "Норникеля" (+2,7%), "Русала" (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (+1,8%), "НЛМК" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), МКПАО "ВК" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), Сбербанка (+0,6%, "префы" выросли в цене также на 0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Полюса" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в пятницу подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В ходе общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Работа, связанная с переговорами России и США по Украине, не может осуществляться публично, но есть много элементов, которые совпадают с российской позицией, заявил пресс-секретарь президента РФ. В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину Песков, комментируя заявление президента США о том, что Крым останется в составе России, отметил, что работа, связанная с переговорами по Украине, продолжается, но не стал говорить о каких-то предварительных условиях. "Работа эта не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал Песков.

Реагируя на то, что с российской позицией совпадает другое заявление Трампа о том, что причиной конфликта стал возможный процесс вступления Украины в НАТО, он сказал: "Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией".

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся на выходных телефонном разговоре своего главы Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, стороны подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к миру на Украине. "Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В МИД РФ отметили, что в развитие беседы российского президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 25 апреля Лавров и Рубио "подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру". "Затрагивались также некоторые другие международные вопросы. Условлено продолжать контакты на всех уровнях", - добавили на Смоленской площади.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и завершили неделю в плюсе. За прошлую неделю Dow прибавил 2,5%, S&P 500 - 4,6%, Nasdaq - 6,7%. Инвесторы оценивали новые заявления, касающиеся импортных пошлин в США, а также корпоративные отчетности. Как сообщили СМИ в пятницу, Пекин отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ведут прямые переговоры о торговой сделке.

Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что у его страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли. Бессент также сообщил, что уже на следующей неделе условия торговой сделки могут согласовать США и Южная Корея.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром умеренно снижается (-0,55%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

На фондовых площадках большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник доминируют игроки на повышение - участники рынка позитивно отреагировали на сообщения о предстоящих торговых переговорах между США и рядом азиатских стран. Фондовые индексы Китая, Южной Кореи, Гонконга, Японии и Австралии в ходе торгов прибавляют 0,1-0,7%.

В свою очередь, на нефтяном рынке в понедельник утром вновь преобладают позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $67 за баррель, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,24% - до $63,17 за баррель.