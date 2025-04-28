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УК сети клиник "Мать и дитя" подтвердила планы по дивидендам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") сохраняет планы выплачивать дивиденды не реже 2 раз в год и направлять на это минимум 60% чистой прибыли, заявил через пресс-службу генеральный директор компании Марк Курцер.

"Мы, как и прежде, планируем направлять на выплату дивидендов не менее 60% от чистой прибыли компании не реже 2 раз в год", - заявил он.

В конце марта совет директоров МДМГ рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, суммарно - на 1,7 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров назначено на 6 мая. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 19 мая 2025 года.

В 2024 году МДМГ уже трижды платила дивиденды: за I квартал (141 рубль на акцию, суммарно - порядка 10,6 млрд рублей), за I полугодие (22 рубля на акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей) и за 9 месяцев (20 рублей на акцию, на сумму 1,5 млрд рублей).

"МД Медикал" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 65 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона.

Марк Курцер Мать и дитя МДМГ
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