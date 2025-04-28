В Кремле подтвердили готовность РФ при необходимости оказать КНДР военную поддержку

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова в случае необходимости оказывать помощь КНДР, подобную поддержке солдат этой страны в Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

"Безусловно", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос

"Действует наш договор. По этому договору стороны обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что "участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор".