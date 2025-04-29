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Картаполов допустил, что военных КНДР могут задействовать на других участках СВО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает возможным участие военнослужащих из КНДР в боевых операциях на других участках СВО после завершения освобождения Курской области.

"Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал", - сказал Картаполов журналистам во вторник.

Он отметил, что сейчас корейские военнослужащие "завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам, к каким - узнаем позже".

Картаполов в составе делегации российских парламентариев принимает участие в работе Международного форума "Великое наследие - общее будущее".

Глава комитета также считает правильным, если бы военные КНДР приняли участие в параде Победы на Красной площади.

"Я пока не знаю, но если бы они приняли участие, я считаю было бы правильно", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля заявил, что в военных действиях против вторгшихся на территорию Курской области украинских военных принимали участие подразделения Корейской Народной Армии, глава российского государства поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Андрей Картаполов КНДР
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