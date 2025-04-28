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Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма

Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Окончательное урегулирование украинского кризиса должно базироваться на двух основах - невступлении Украины в НАТО и закреплении ее внеблокового статуса, а также преодолении последствий действий властей страны против русскоязычного населения, включая признание территориальных реалий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года - одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса", - заявил Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо".

Вторая основа, по словам главы МИД РФ, - преодоление "последствий правления" властей Украины с 2014 года, "включая действия по законодательному и физическому истреблению всего русского - языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия".

"Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, по его словам, на повестке дня стоят задачи "демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращения "замороженных" на Западе российских активов".

"Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах", - сказал министр.

Лавров отметил, что нынешняя американская администрация "пытается понять первопричины кризиса". "Президент Дональд Трамп не раз заявлял, что если бы прежняя администрация не "затаскивала" Украину в НАТО, то и конфликта бы не было. Между Москвой и Вашингтоном продолжается диалог по поиску путей урегулирования. Надеемся, что он даст взаимоприемлемые результаты", - сказал глава МИД РФ.

В отличие от США, Евросоюз "стремится подрывать достижение договоренностей под предлогом того, что его не очень-то и зовут на переговоры", добавил министр.

"Одновременно в ЕС ведутся приготовления к направлению на Украину военных контингентов государств НАТО, вопреки нашим предупреждениям о неприемлемости такого шага. Продолжаются поставки вооружений Киеву. Планируется наращивание потенциала своей военной промышленности. Собираются некие "коалиции желающих", обсуждаются возможности создания внебюджетных механизмов для покупки новых вооружений для Киева", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия остается открытой для переговоров. "Но "мяч" не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность", - заявил российский министр.

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