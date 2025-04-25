Союзники США встревожены американским планом украинского урегулирования

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые союзники США обеспокоены рядом положений плана, который американская администрация предлагает для завершения конфликта на Украине, сообщает CNN.

"По словам информированного источника, концепция администрации, представленная в Париже на прошлой неделе, предполагает значительные жертвы со стороны Киева, включая признание Вашингтоном Крыма российским и передачу Украиной больших участков территории России", - пишет телеканал.

В сообщении отмечается, что у союзников вызывает тревогу то, что предлагаемые президентом США Дональдом Трампом рамки урегулирования "посылают опасный сигнал президенту России Владимиру Путину и другим мировым лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина, что незаконное завоевание может быть вознаграждено".

Теперь, считает CNN, внимание союзников приковано к ожидаемой в пятницу встрече спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным, которая состоится после того, как на переговорах между европейскими, украинскими и американскими официальными лицами в Лондоне в среду, по словам собеседников телеканала, был достигнут прогресс.

The Washington Post напоминает, что США выдвинули предложение, которое "исключает членство Украины в НАТО, включает признание США Крыма российским, оставляет за российской армией почти всю территорию, которую она до сих пор занимала, и не дает никаких реальных гарантий безопасности для Украины".

Источники издания также обращают внимание, что одной из частей предложенной США сделки является присутствие на Украине европейских сил и сил, не входящих в НАТО, для наблюдения за прекращением огня.

Ранее Трамп заявил, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании и теперь нацелен на достижение такого же результата с Киевом.

"Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме.

После того, как украинский президент выразил сомнения по поводу ряда положений, включая фактическое признание контроля России над Крымом, Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

"Ситуация на Украине ужасная - он (Зеленский) может получить мир, либо сражаться еще три года, после чего потерять всю страну", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что такие "подстрекательские заявления" Зеленского "серьезно вредят мирным переговорам с Россией".