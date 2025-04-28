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Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии

Бывший чиновник признан виновным в получении особо крупной взятки

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии
Максим Паршин в Хамовническом районном суде Москвы
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил девять лет колонии строгого режима бывшему заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину по обвинению в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Второго фигуранта дела - бизнесмена, бывшего руководителя компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова - суд приговорил к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима за дачу взятки Паршину.

Каждому из фигурантов суд назначил штраф в размере 315 млн рублей.

Кроме того, по приговору Паршин лишен классного чина.

Также суд запретил экс-замминистра в течение шести лет после отбывания наказания занимать управленческие должности на госслужбе, а Моносову - в течение пяти лет в коммерческих организациях.

После оглашения приговора адвокат Денис Саушкин, защищающий Паршина, заявил, что обжалует приговор как незаконный и необоснованный.

Паршин и Моносов признаны виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) соответственно.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Паршину 13 лет колонии, Моносову - 12.

По версии следствия, Паршин получил от Моносова взятку за получение компанией бизнесмена грантов на разработку и внедрение российского программного обеспечения.

Как сообщалось, фигуранты были задержаны с поличным при передаче 3,75 млн рублей. При этом, по информации следствия, общая сумма незаконного вознаграждения, которую должен был получить Паршин, составляла 31,5 млн рублей.

По данным СМИ, после задержания экс-замглавы Минцифры дал следствию признательные показания, однако в суде он так же, как и Моносов, вину не признал.

Бизнесмен в ходе процесса в суде заявил, что изъятые при задержании денежные средства предназначались для покупки подарка его жене.

Максим Паршин Александр Моносов Минцифры РФ Хамовнический суд Москвы
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