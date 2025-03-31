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Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Бывшего чиновника обвиняют в коррупции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в ходе прений попросило назначить 13 лет колонии строгого режима бывшему заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину, обвиняемому в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в Хамовническом суде Москвы в понедельник.

Также обвинение попросило назначить Паршину штраф 315 млн руб.

Второму фигуранту дела - бизнесмену, бывшему руководителю компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александру Моносову - прокуратура предложила назначить 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

После прокуратуры свою позицию в прениях по рассмотренному делу озвучит сторона защиты. Затем подсудимые получат право последнего слова. После этого суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Паршину и Моносову вменяется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290) и дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) соответственно. По данным СМИ, после задержания Паршин дал следствию признательные показания, однако в суде он так же, как и Моносов, вину не признал.

По версии следствия, Паршин получил от Моносова взятку за получение компанией бизнесмена грантов на разработку и внедрение российского программного обеспечения.

Как сообщалось, фигуранты были задержаны с поличным при передаче 3,75 млн руб. При этом, по информации следствия, общая сумма незаконного вознаграждения, которую должен был получить Паршин, составляла 31,5 млн руб.

Моносов в ходе процесса в суде заявил, что изъятые при задержании денежные средства предназначались для покупки подарка его жене.

Минцифры РФ Максим Паршин Хамовнический суд
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