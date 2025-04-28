Путин призвал вновь проанализировать меры поддержки жителей Курской области и приграничья

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко попросил еще раз проанализировать, что можно сделать для поддержки населения Курской области и приграничья в целом, чтобы выполнить в полном объеме и вовремя все обязательства государства.

"Надо ещё раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми", - заявил Путин на встрече в понедельник.

Он подчеркнул, что люди в регионе "очень мужественно держались".

"Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет", - сказал Путин.

Матвиенко ответила: "Мы обязательно подключимся".

По ее словам, операция российских военных по освобождению Курской области от ВСУ - "это такое великое дело". "Под вашим руководством они настолько профессионально провели операцию по очистке Курской области, настолько филигранно, берегли мирных людей", - отметила Матвиенко .