Православные во вторник отмечают Радоницу - день поминовения усопших

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В этот вторник православные верующие отмечают Радоницу, которая считается днем поминовения усопших. Сегодня, на девятый день после Пасхи, принято навещать могилы близких и совершать панихиды по ним.

В народе этот день (по-церковному - Радоница) называют пасхой усопших.

Обычай же ходить на кладбище в день Христова Воскресения сложился в годы гонений на Церковь, когда люди не могли открыто посещать храмы в праздник Пасхи и "заменяли" таким образом свое участие в литургии. Поминая своих усопших на кладбище, они одновременно выражали веру в бессмертие души и всеобщее воскресение.

Между тем Церковь не благословляет православных верующих идти на кладбище в день Пасхи, потому что смерть близких, особенно если она произошла недавно, вместо радости, которая приличествует этому дню, повергает человека в печаль.