Главы МИД РФ и Таиланда обсудили международные и региональные проблемы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" СМИД БРИКС обсудил с коллегой из Таиланда Маритом Сангиампхонгом вопросы российско-таиландского сотрудничества.

"Обсудили тематику координации усилий в рамках БРИКС и на других международных площадках. Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры условились продолжить обоюдно полезные контакты.