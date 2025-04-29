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Упавшее на ЛЭП дерево оставило без электричества почти 5,6 тыс. домов на Урале

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов в Свердловской области остался без электроэнергии из-за падения дерева на опору линии электропередачи, сообщает региональное ГУ МЧС на своем сайте во вторник.

"В результате аварии без электроснабжения остались 1 145 многоквартирных и 4 486 частных жилых домов с населением 44 922 человека", - говорится в сообщении.

В частности, электроэнергии нет в городах Карпинск, Волчанск, поселках Новая Княсьпа, Кытлым, Каквинские Печи, Веселовка, Вьюжный, Антипинский и Сосновка.

На месте падения дерева работают четыре бригады специалистов и шесть единиц техники ПАО "Россети Урал".

Восстановить электроснабжение планируется во вторник днем.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Россети Урал", из-за резкого ухудшения погодных условий (обильный снег с сильными порывами ветрами) энергетики фиксируют технологические нарушения в работе электросетевого комплекса не только Свердловской области, но и Челябинской области, а также Пермского края. В настоящее время энергетики восстанавливают электроснабжение, осматривают энергообъекты и проводят аварийно-восстановительные работы.

Свердловская область
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