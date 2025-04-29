ФАС проводит проверку рынка такси в 85 регионах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 344 агрегаторам такси в 85 регионах страны, сообщило ведомство.

"Компании должны представить данные о количестве совершенных поездок, их базовой и общей стоимости, в том числе с учетом комиссии, сведения о вышедших на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Как отметили в ведомстве, на основании полученной информации будет проанализировано текущее состояние конкуренции на рынке.