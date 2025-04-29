Минобороны РФ сообщило об ударе по учебному центру погранслужбы Украины

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и учебному центру пограничной службы Украины, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, в течение суток ударам подверглись подразделения и техника ВСУ в 152 районах.

Минобороны РФ заявило во вторник, что российские военные сбили самолет Су-27 ВСУ. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Вооружённые силы России взяли под контроль село Дорошовка Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ. "В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области", - говорится в сообщении.