Населенный пункт Дорошовка в Харьковской области перешел под контроль военных РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Дорошовка Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области", - говорится в сообщении, распространённом во вторник.

В ходе боёв военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка, Петропавловка Харьковской области и Новомихайловка (ДНР), говорится в сводке.

Противник потерял здесь свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов, информирует Минобороны.

По его данным, "подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области".

Здесь потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка (ДНР), сказано в сообщении.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка (ДНР), говорится в сводке.

На этом участке противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Зелёное Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле (ДНР). Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм САУ Caesar. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склады военно-технического имущества и материальных средств, говорится в сводке.