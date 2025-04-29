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Антитеррористические учения начались в школах, колледжах и детских лагерях РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийские учения по противодействию террористической угрозе стартовали в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

29 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с министром просвещения России Сергеем Кравцовым дали старт началу всероссийского антитеррористического учения, которое завершится 30 апреля. Мероприятие организовано по указанию президента РФ Владимира Путина, сказано в сообщении.

"В течение двух дней нам предстоит отработать все необходимые вопросы взаимодействия ведомств, а главное - обучить детей правильно реагировать на угрозу. Каждый учитель, вожатый, спасатель и полицейский должен быть готов в критический момент своими действиями минимизировать риски, исключить панику и спасти жизни", - приводит пресс-служба ведомства слова Куренкова.

Со своей стороны Кравцов отметил, что сотрудникам образовательных организаций "важно избежать формального подхода".

"Задачи учения - обеспечить психологическую готовность к действиям в условиях кризиса, проверить работоспособность систем оповещения и эффективность порядка оповещения без применения громкоговорящих систем, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями", - сказал министр просвещения.

Практические мероприятия, помимо школ, пройдут в детских центрах "Артек", "Алые паруса", "Океан", "Орленок" и "Смена".

Это уже третьи всероссийские антитеррористические учения, проводимые МЧС и министерством просвещения. Впервые данное мероприятие было организовано в августе 2023 года.

МЧС РФ
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