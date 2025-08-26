МЧС и Минпросвещения проведут в учебных заведениях учения 28 и 29 августа

На учениях будут отрабатываться действия при воздушной тревоге и террористической угрозе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил на XII Общероссийском родительском собрании о готовности системы образования к началу учебного года; 28 и 29 августа в образовательных учреждениях проведут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге совместно с МЧС.

"Система образования готова к началу учебного года. Проведена оценка со стороны Роспотребнадзора, региональных министров, МВД, всех школьных зданий, детских садов, колледжей. (...)Все эти требования, которые необходимо было перед началом года соблюсти, они все были реализованы, чтобы максимально учебный год прошел безопасно", - сказал министр.

По его словам, это одна из ключевых задач.

"В четверг, в пятницу пройдут всероссийские учения совместно с МЧС, еще раз посмотреть все системы к готовности к началу учебного года", - отметил он.