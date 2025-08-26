Поиск

МЧС и Минпросвещения проведут в учебных заведениях учения 28 и 29 августа

На учениях будут отрабатываться действия при воздушной тревоге и террористической угрозе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил на XII Общероссийском родительском собрании о готовности системы образования к началу учебного года; 28 и 29 августа в образовательных учреждениях проведут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге совместно с МЧС.

"Система образования готова к началу учебного года. Проведена оценка со стороны Роспотребнадзора, региональных министров, МВД, всех школьных зданий, детских садов, колледжей. (...)Все эти требования, которые необходимо было перед началом года соблюсти, они все были реализованы, чтобы максимально учебный год прошел безопасно", - сказал министр.

По его словам, это одна из ключевых задач.

"В четверг, в пятницу пройдут всероссийские учения совместно с МЧС, еще раз посмотреть все системы к готовности к началу учебного года", - отметил он.

Минпросвещения МЧС МВД Роспотребнадзор Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

ЦБ РФ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт

Суд отложил рассмотрение иска "Красное и белое" к властям Вологодской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Минобороны РФ сообщило о сбитых за сутки 191 беспилотнике ВСУ и ракете "Нептун"

Полпред президента в СФО пообещал скорое решение проблемы майнинга в округе

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });