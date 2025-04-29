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Медведев предупредил, что угроза ядерной войны никуда не делась

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Напряжение, связанное с угрозой новой ядерной войны в мире, снизилось, но оно по-прежнему существует, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на марафоне российского общества "Знание", Медведев, отвечая на вопрос, сохраняется ли угроза ядерной войны в мире, заметил, что эту тему часто обозначают "часами".

"На мой взгляд, вот еще совсем недавно там просто "стрелки" почти совпали. Говорю это не ради красного словца, а просто потому, что ситуация была такой. И это очень печально и страшно. Сейчас "часы" немножко пошли в обратном направлении", - сказал Медведев.

Он отметил, что это в частности произошло "хотя бы потому, что действующий президент США Дональд Трамп сказал правильную фразу, совсем простую, что "из-за Украины чуть не началась третья мировая война". При этом, напомнил Медведев, предшественник Трампа отрицал это, заявляя, что "это все выдумки русских и никакой угрозы не существует".

"Поэтому сейчас ситуация чуть лучше, но угроза, конечно, никуда не делась. Я даже больше скажу, может это будет некое нагнетание: клуб ядерных стран будет разрастаться и все большее и большее количество стран будут приобретать ядерное оружие только для того, чтобы защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных", - сказал замглавы Совбеза РФ, при этом отметив, что воспрепятствовать этому очень сложно.

Задача России при этом, отметил он, всячески успокаивать ситуацию в мире. "Договариваться с теми же самыми американцами, потому что мы, как крупнейшие ядерные страны, все-таки имеем ресурс влияния на другие страны, чтобы этого (использования ядерного оружия - ИФ) не произошло", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев США
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