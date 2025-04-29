Трамп заявил, что без его поддержки Украина не выживет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он играет ключевую роль в сохранении государственности Украины.

"Я полагаю, что я делаю именно это. Я спасаю эту страну. Без меня ее быстро растопчут", - сказал он журналу The Atlantiс.

Он назвал Россию "мощной военной машиной" и заявил, что без американских поставок военной помощи Украине "война закончилась бы в один день".

При этом Трамп не исключил, что в этом конфликте он может занять сторону Украины, но необязательно украинского президента Владимира Зеленского.

"У меня был тяжелый опыт с Зеленским", - напомнил Трамп.

Он уточнил, что для сохранения территориальной целостности Украины США не обязательно полагаться на оружие, поскольку можно прибегнуть и к санкциям, мерам в банковской сфере или к другим средствам.