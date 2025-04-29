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Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

Затем Путин и Лукашенко возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане.

Чуйков - советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР.

Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде, где шли ожесточенные бои в 1942-1943 годах, был открыт 15 октября 1967 года. Общая площадь комплекса составляет 177 тыс. 758 квадратных метров. Чтобы подняться от подножия кургана до его вершины, нужно пройти 200 гранитных ступеней - по числу дней Сталинградской битвы.

Александр Лукашенко Владимир Путин Волгоград Сталинград Мамаев курган
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