Путин прибыл в Волгоград

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Волгоград, где вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко будет участвовать в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Лукашенко вместе посетят мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и выступят на итоговом пленарном заседании международного форума "Великое наследие - общее будущее", который организован по инициативе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

Затем главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой традиционно "будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Также в графике президента России встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

В последний раз Путин посещал Волгоград в феврале 2023 года по случаю 80-летия Сталинградской битвы.