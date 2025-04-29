Противолодочные Ил-38 отработали слежение за субмаринами противника в Японском море

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря, сообщил Тихоокеанский флот.

"В ходе полетов экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением современных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения", - сказано в сообщении.

В полетах были задействованы два Ил-38.