Роспотребнадзор назвал поддельным письмо об угрозе распространения холеры в РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по холере в РФ оценивается как стабильная, распространяемое в соцсетях письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах по профилактике заболевания является поддельным, сообщили в ведомстве.

"В социальных сетях распространено фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острой холерной инфекции", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. (...) Эта информация является полностью недостоверной. В РФ эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что в поддельном письме сообщается об "угрозе распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера)", и содержится рекомендация по профилактике среди работников, а также предложение информировать руководителей различных организаций и форм собственности.

"За последние 20 лет зарегистрированы только единичные завозные случаи холеры. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране осуществляется комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, что позволяет эффективно управлять рисками ухудшения эпидемиологической ситуации", - добавили в Роспотребнадзоре.