Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию и вакцинации выезжающим на хадж

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал российским паломникам, выезжающим на хадж, селиться в гостиницах с централизованным водоснабжением, не употреблять в пищу приобретенные в местах уличной торговли продукты, использовать бутилированную или кипяченую воду, сообщает сайт ведомства.

"В 2025 году выезд паломников на хадж будет осуществляться с 1 мая по 1 июня 2025 года, а отъезд с хаджа паломников - с 10 июня по 11 июля 2025 года. Квота паломников из Российской Федерации составляет до 25 тыс. человек" - говорится в сообщении.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых прибывают паломники на хадж, Роспотребнадзор видит риск завоза в Саудовскую Аравию инфекционных заболеваний.

Столичное управление Роспотребнадзора в целях недопущения возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний, включая холеру, а также тропических инфекционных и паразитарных заболеваний, передающихся через укусы насекомых, рекомендует проживать в гостиницах с централизованным водоснабжением, не приобретать и не употреблять в пищу приобретенные в местах уличной торговли продукты и напитки домашнего изготовления, использовать только бутилированную или кипяченую воду, в том числе для мытья фруктов и овощей, соблюдать правила личной гигиены, использовать дезинфицирующие средства и средства защиты органов дыхания, а также использовать репелленты.

В хадже 2024 года приняли участие более 1,83 млн паломников из разных стран мира, в том числе более 24 тысяч человек из России.

По результатам санитарно-карантинного контроля и медицинского наблюдения среди вернувшихся в Россию паломников выявлено девять человек с признаками ОРВИ в аэропорту "Махачкала" и три - в Петербурге.

С учетом требований министерства здравоохранения Саудовской Аравии все прибывающие на хадж паломники обязаны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации против менингита четырехкомпонентной вакциной, также рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа и против COVID-19 аккредитованными вакцинами и обновить статус вакцинации против вакциноуправляемых заболеваний: дифтерии, столбняка, кори.