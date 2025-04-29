Оленегорский ГОК "Северстали" может получить вычет по НДПИ на железную руду

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Оленегорский ГОК "Северстали" может получить налоговый вычет по НДПИ для железной руды.

В подготовленном Минфином законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики предлагается предоставить налоговый вычет по НДПИ в отношении желруды (за исключением окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, для повышения инвестиционной активности.

"Нововведения позволят стимулировать разработку новых проектов с помощью налоговых преференций", - сообщили в Минфине.

Предполагается, что налоговый вычет будет действовать в период с 2026 по 2030 год. Его сумма будет определяться как величина фактически оплаченных налогоплательщиком в данном налоговом периоде и в 2025 году сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов, относящихся к горнодобывающему оборудованию, технике и т.д., и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования, умноженная на коэффициент 0,5, следует из проекта.

В пресс-службе "Северстали" заявили, что "рассчитывают на применение законодательной инициативы к проектам компании в Мурманской области и приветствуют стремление государства поддерживать инвестиции в добычу железной руды в трудных природно-климатических условиях".

Оленегорский ГОК (АО "Олкон") входит в горнодобывающий дивизион "Северстали". Это самый северный в России производитель железорудного концентрата, который разрабатывает месторождения Заимандровского железорудного района на Кольском полуострове в окрестностях Оленегорска. ГОК производит железорудный концентрат с содержанием железа выше 68%.

"Северсталь" сейчас реализует крупный инвестиционный проект по строительству комплекса производства железорудных окатышей мощностью 10 млн тонн в год. Инвестиции в проект составляют 116 млрд рублей. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

Как сообщалось, с 2025 года НДПИ на добычу железной руды увеличен до 6,7%. Аналитики "Тинькофф Инвестиций" ранее оценивали, что повышение НДПИ на желруду может обойтись "Северстали" примерно до 1,5% от EBITDA за 2025 год.