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"Северсталь" обновила стратегию развития Оленегорского ГОКа до 2040 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Северсталь" утвердила программу развития Оленегорского ГОКа ("Олкон") до 2040 года включительно. Согласно программе развития, общий объем инвестиций с 2025 по 2040 год превысит 90 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

К 2027 году объем производства железорудного концентрата на ГОКе планируется увеличить вдвое, абсолютные показатели в компании не раскрывают, но отмечают, что вплоть до 2040 года этот объем не уменьшится. Согласно стратегии развития "Северстали" до 2028 года, которая была представлена в начале июня, в 2023 году на "Олконе" было произведено 2 млн тонн концентрата, а ориентир на 2028 год был на отметке 3,9 млн тонн.

Основной объем добычи будут обеспечивать три крупнейших карьера – Оленегорский, Комсомольский и Печегубский.

Согласно стратегии развития "Северстали", общий объем инвестиций в 2024 году составит около 119 млрд рублей, пик инвестиций придется на 2025 год - около 170 млрд рублей, до 2028 года включительно ориентир capex превышает 100 млрд рублей в год.

Северсталь
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