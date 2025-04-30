Пригород Рыльска Курской области подвергся атаке беспилотников, есть пострадавшие

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали пригород Рыльска Курской области, три человека пострадали, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в среду.

Как уточнил губернатор, пострадали трое человек.

"45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь", - сообщил Хинштейн.

Другой пострадавший мужчина от госпитализации отказался, написал губернатор.

"Вследствие ударов в одном из МКД загорелась кровля. К настоящему времени пожар уже потушен. Угрозы для соседних зданий нет", - добавил Хинштейн.

Губернатор также сообщил, что на месте происшествия находится глава района и оперативные службы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана.