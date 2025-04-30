В Муроме из-за падения беспилотника произошел пожар на складе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Падение обломков БПЛА стало причиной пожара в складском помещении в Муроме, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ". - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Губернатор уточнил, что дроны повредили два строения, в их числе складское помещение, возгорание на котором было локализовано на 720 кв. м.

"Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты", - добавил Авдеев.