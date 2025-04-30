Подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после продолжительного выполнения задач в море, сообщила пресс-служба флота.

"Экипаж подводной лодки "Магадан" вышел из пункта базирования в декабре 2024 года. Корабль выполнял задачи в море, с пополнением запасов в пунктах базирования флота. Общая продолжительность нахождения в подводном положении составила более трех тысяч морских миль", - говорится в сообщении.

После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.

На Тихоокеанском флоте "Магадан" - третья по счету дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". Подлодки этого проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.

В состав ТОФ подводная лодка "Магадан" была принята в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

Во Владивосток подводная лодка прибыла в октябре 2022 года, преодолев Северный морской путь.