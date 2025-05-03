Отряд кораблей ТОФ вышел в море после делового захода в Королевство Камбоджа

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу пребывания в Королевстве Камбоджа, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В течение пяти дней в порту Сиануквиль старший похода капитан 1 ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации. Военные моряки поучаствовали в экскурсиях по местным достопримечательностям, а также провели товарищеские командные игры с моряками Камбоджи", - говорится в сообщении пресс-службы.

После выхода в море отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода.