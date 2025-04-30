Вегетарианская продукция в РФ получила свой знак

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Роскачество подвело итоги конкурса по выбору национального знака растительной, вегетарианской и веганской продукции.

Как сообщается в его пресс-релизе, эта маркировка будет присваиваться товарам, качество которых подтверждено единственным в стране аккредитованным органом по сертификации соответствующей продукции "Роскачество-Веган".

Новый логотип будет размещаться на упаковках товаров, которые соответствуют требованиям национального и международного стандартов "Технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, а также для маркировки и заявлений". Знак будет означать, что в составе нет компонентов животного происхождения.

"Новый логотип - это ключевой элемент в создании в России цивилизованного рынка для узнаваемого бренда растительной и вегетарианской продукции, который будет способствовать развитию индустрии, повышению доверия потребителей и популяризации здорового образа жизни", - заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, процитированная в пресс-релизе.

Всероссийский конкурс на разработку логотипа для растительной и веганской продукции проводится с февраля этого года.