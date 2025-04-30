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Миграционные отделения МВД России в праздники будут работать только 3 и 10 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Прием граждан в подразделениях МВД по миграции в праздники будут провдить только 3 и 10 мая, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

"Подразделения по вопросам миграции будут осуществлять прием граждан для предоставления государственных услуг 3 и 10 мая 2025 года", - сказали в управлении.

Также изменится режим работы филиалов паспортно-визовых сервисов министерства.

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