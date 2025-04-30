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Власти Севастополя национализировали имущество ряда компаний и физлиц

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Севастополе изъято имущество ряда организаций и физических лиц, в том числе иностранных, которые оказывали поддержку киевскому режиму, сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания регионального правительства.

"Благодаря работе Антитеррористической комиссии пополнился перечень имущества, изъятого в государственную собственность Севастополя у юридических и физических лиц, в том числе иностранных", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его данным, "рабочая группа при АТК в городе Севастополе установила, что Хухра Виктория Владимировна 1986 г.р., Григорян Роман Эдуардович 1977 г.р. и Лаврентьева Надежда Васильевна 1981 г.р. осуществляют сбор денежных средств и финансируют украинские вооруженные формирования".

"Также установлена принадлежность ООО "НПП "ЭС. Т. КОМ" и ООО "Частная охранная организация "Коммодор" к аффилированному ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", имущество которого ранее было включено в реестр государственной собственности", - отметил Развожаев.

Кроме того, как сообщил губернатор Севастополя, пополнился перечень предприятий, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством и не внесли сведения в ЕГРЮЛ в срок до 1 марта 2015 года.

Также в результате инвентаризации имущества, принадлежавшего ПАО "Севастопольгаз", дополнен перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, добавил Развожаев.

Михаил Развожаев Севастополь
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