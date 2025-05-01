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Россельхознадзор заявил об учащении проблем с растительной продукцией из Турции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор фиксирует увеличение количества случаев обнаружения карантинных объектов во ввозимой из Турции растительной продукции, а также поставок небезопасных фруктов и овощей, говорится в сообщении, размещенном на сайте службы в четверг.

Так, с начала 2025 года в импортируемых из Турции в РФ цитрусовых, перце, томатах, кабачках, грушах карантинные объекты были обнаружены в 184 случаях.

"Такие нарушения могут свидетельствовать о недостаточной эффективности турецкой системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции", - считают в службе.

Россельхознадзор напоминает, что в прошлом году был проведен мониторинг безопасности ввозимой из Турции растительной продукции на остаточное содержание в ней действующих веществ пестицидов и нитратов. Из исследованных 1664 партий турецких товаров 104 партии (6,25%) не соответствовали требованиям российского законодательства. Наиболее часто несоответствия выявлялись в винограде - 23,42%, кабачках - 21,28%, черешне - 15,51%, яблоках - 11,59%. В ряде случаев зафиксированы превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов почти в 25 раз.

В 2025 году также выявлены случаи несоответствия гигиеническим нормативам винограда и кабачков.

"Обо всех случаях Россельхознадзор информировал турецкую сторону, просил провести официальное расследование по всем фактам выявлений и принять срочные корректирующие меры. Однако информация о расследованиях и установленных мерах поступает от компетентного ведомства Турции нерегулярно", - констатирует Россельхознадзор.

Россельхознадзор обратил внимание российских импортеров на необходимость более тщательного подхода к выбору турецких экспортеров.

Турция является крупнейшим поставщиком плодоовощной продукции на российский рынок - 1,2-1,5 млн тонн фруктов и овощей ежегодно, что составляет порядка 13% от общего объема российского импорта.

Россельхознадзор Турция
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