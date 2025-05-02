Флот и силы ПВО отражают атаку на Севастополь, сбито более 10 БПЛА

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Массированную атаку на Севастополь отражают система ПВО и флот, над морем уничтожено более 10 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. Над морем уже сбили больше 10 БПЛА", - написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

Развожаев подчекнул, что ни в городе, ни в акватории разрушений нет.