Российские военные сбили за ночь 121 беспилотник ВСУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО 121 украинского беспилотника в ночь на пятницу.

Как уточнили в ведомстве, 89 БПЛА сбито над Крымом, 23 - над Черным морем, четыре - над Краснодарским краем, два - над Орловской областью, один - над Брянской областью, один - над Белгородской областью, один - над Азовским морем.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки на город.