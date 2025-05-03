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Российские военные сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны армии Украины

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что группировка "Восток" ведет продвижение в зоне спецоперации, группировки "Запад", "Центр" и "Южная" за сутки улучшили позиции.

"В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщил представитель группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, группировка "Восток" нанесла удары по позициям армии Украины в районе населенных пунктов Комар, Богатырь, Гуляйполе, Петровка и Вольное Поле, противник потерял до 180 человек, артиллерию и бронетехнику.

Группировка "Центр" улучшила положение и нанесла удары по украинским силам в районах Полтавки, Миролюбовки, Лысовки, Троицкого, Новой Полтавки, Попова Яра, Ульяновки, Димитрова и Красноармейска (Покровска), противник потерял около 400 человек, сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Южная" группировка за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщил представитель группировки Евгений Третьяков. По его словам, в зоне действий "Южной" группировки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 255 человек.

Подразделения группировки "Запад" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его информации, в зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли более 240 человек, четверо украинских военнослужащих сдались в плен.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной и трех бригад береговой обороны ВСУ", - сказал представитель группировки Роман Кодрян. По его данным, в зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ.

Группировкой "Север" нанесены удары по украинским бригадам в Сумской области, сказал начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. "Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - сообщил представитель группировки "Север".

Украина ВСУ Красноармейск Сумская область
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