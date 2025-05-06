Российские военные заявили об уничтожении 33 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили в зоне СВО 33 пункта управления беспилотной авиацией вооружённых сил Украины, заявили представители группировок "Запад" и "Восток".

"Уничтожены 24 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Он также отметил, что расчётами противовоздушной обороны группировки за сутки сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Начальник пресс-центра группировки "Восток "Александр Гордеев заявил, что в течение суток уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа, шесть тяжёлых коптеров "Баба Яга" и девять пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.