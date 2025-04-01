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Ван И уверен, что визиты главы КНР в РФ и президента России в Китай придадут новый импульс двусторонним отношениям

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и президента РФ Владимира Путина в Китай придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Уверен, что предстоящая поездка председателя (КНР Си Цзиньпина) в Россию, а также ваша поездка в Китай обязательно придаст новый импульс в развитии двусторонних отношений", - сказал Ван И на встрече с Путиным.

Он подчеркнул, что подготовка предстоящего визита Си Цзиньпина в РФ "идёт вполне успешно".

"Сейчас мы с министром Лавровым уже всесторонне сверили часы по подготовке этого визита", - отметил Ван И.

Он добавил, что во время встречи с главой российского государства у него есть хорошая возможность, чтобы выслушать мнение Путина, о котором он доложит лично председателю КНР.


КНР Китай Си Цзиньпин Владимир Путин Ван И
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