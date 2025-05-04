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Путин отметил, что нынешние отношения РФ и Китая укрепляют стабильность в мире

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайские отношения одним фактом своего существования укрепляют глобальную стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Турбулентности в мире не убавилось, а только прибавилось, а у нас такие надежные, стабильные отношения, которые самим фактом своего существования укрепляют стабильность в мире", - сказал он в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В РоссииСи Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия ПобедыСи Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ и примет участие в торжествах по случаю 80-летия ПобедыЧитать подробнее

Фрагмент фильма выложен в телеграм-канале "Вести".

Путин также подчеркнул, что отношения России с Китаем носят стратегический, глубинный характер, потому что интересы двух стран совпадают.

Он заметил, что во времена, когда Москва с Пекином начинали активное взаимодействие, у РФ были хорошие отношения и с Западом.

"Но уже тогда появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион, не только в Китай, но и в другие страны этого региона", - заметил Путин.

"Кроме всего прочего, мы соседи и должны выстраивать добрые отношения, чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран. "И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а мы построили такой общий фундамент наших отношений", - добавил президент.

Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 7-10 мая посетит с официальным визитом РФ и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин Китай
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