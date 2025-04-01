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Путин сообщил, что в Москве ждут Си Цзиньпина на 80-летие Победы

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с официальным визитом и примет участие в торжествах по случаю юбилейной годовщины Дня Победы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу попросить вас передать дружеский привет председателю КНР, моему хорошему другу господину Си Цзиньпину. Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, во Второй Мировой. Мы вместе отметим этот юбилей и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Мы подготовим хорошую и насыщенную программу. Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет еще и отдельный визит председателя КНР. Он будет у нас основным гостем", - отметил президент РФ.

Он отметил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином состояние двусторонних отношений и взаимодействие на международных площадках, в том числе ООН, ШОС и БРИКС.

"Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас насыщенная программа визита. Прежде всего она связана с подготовкой приезда в Россию председателя КНР", - добавил Путин.

Владимир Путин Ван И Москва Си Цзиньпин Китай
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